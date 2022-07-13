Диане Гурцкой присудили звание народной артистки России

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил в Кремле госнаграды деятелям искусства. Диана Гурцкая получила звание народной артистки России. Об этом сообщает NEWS.ru.
Указ о присуждении почетных званий президент Владимир Путин подписал 1 апреля. На почетной церемонии также присутствовали певец Стас Михайлов, актрисы Марина Неёлова, Вера Алентова, Ольга Прокофьева, Елена Санаева и другие.
Гурцкая поблагодарила Сергея Кириенко за высокую оценку ее деятельности.
«Когда рождается незрячий ребенок или теряет зрение взрослый — это большая трагедия. Так было и в моей семье. Тогда никто не мог представить, что спустя десятилетия я буду здесь, в Кремле получать высшую артистическую награду», — сказала певица.
Диана напомнила, что занимается не только сольной карьерой, но и благотворительностью, а также ведет проекты в социальной сфере.
«В моей жизни было немало больших трудностей: многодетная шахтерская семья, интернат, лагерь для беженцев после войны в Абхазии, но было и есть огромное счастье: мое творчество, центр социальной интеграции, помогающий детям с инвалидностью, мой сын и моя семья», — сказала певица.
Ранее Ксения Собчак посмеялась над Гурцкой. Во время проведения ПМЭФ-2022 телеведущая в своем Telegram-канале выложила фото артистки в зале со стендами и подписала: «Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды». Позже этот пост был удален.