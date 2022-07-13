Вдова Пьера Нарцисса "забальзамировала его как Ленина"

Бывшая супруга покойного певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о переносе похорон артиста и общении с его африканскими родственниками.
«Я тело Нарцисса забальзамировала как Ленина, ничего с ним не будет, за это я не переживаю. Но родственники ведут себя очень странно, по-детски», — поделилась вдова исполнителя.
Калачева также отметила, что родные покойного Нарцисса намеренно несколько раз срывали прощание с ним. «Они знали про точное время и в последний момент делали, как делали. А в итоге сейчас у себя не могут его похоронить, все у них идет не так», — рассказала экс-жена певца. Исполнителя похоронят только 23 июля в Камеруне.
Ранее близкий друг Пьера Нарцисса Сергей Дворцов признался, что мать покойного сомневается в причине его смерти. Он заявил — мать решила, что сына убили.