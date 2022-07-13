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1 час назад

Вдова Пьера Нарцисса заявила, что "забальзамировала его как Ленина"

Газета.Ru

Бывшая супруга покойного певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о переносе похорон артиста и общении с его африканскими родственниками.

Вдова Пьера Нарцисса "забальзамировала его как Ленина"
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»Владимир Астапкович/РИА «Новости»

«Я тело Нарцисса забальзамировала как Ленина, ничего с ним не будет, за это я не переживаю. Но родственники ведут себя очень странно, по-детски», — поделилась вдова исполнителя.

Калачева также отметила, что родные покойного Нарцисса намеренно несколько раз срывали прощание с ним. «Они знали про точное время и в последний момент делали, как делали. А в итоге сейчас у себя не могут его похоронить, все у них идет не так», — рассказала экс-жена певца. Исполнителя похоронят только 23 июля в Камеруне.

Ранее близкий друг Пьера Нарцисса Сергей Дворцов признался, что мать покойного сомневается в причине его смерти. Он заявил — мать решила, что сына убили.

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,
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