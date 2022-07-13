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32 минуты назад

«Чем дальше, тем моложе»: Семина раскритиковала образ жизни Пугачевой

Никита Бородкин

Актриса Тамара Семина обвинила певицу Аллу Пугачеву в разгульном образе жизни. Как сообщает портал Prozvezd.info, она считает, что не стоит подражать Примадонне и искать себе более молодых партнеров, меняя избранников.

«Чем дальше, тем моложе»: Семина раскритиковала образ жизни Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совсем ошалели — подражать Пугачевой! Я никогда ей не подражала. У нее, как говорится — своя стезя, у меня — своя. Она идет своей дорогой, у нее своя жизнь. У нее принцип: чем дальше, тем моложе! А я с одним мужем 48 лет прожила!» — заявила Семина.

Напомним, что Пугачева и Галкин вместе уже более 20 лет, а разница в их возрасте составляет 18 лет. После начала спецоперации РФ на Украине супруги уехали в Израиль. Певица заявляла, что семья вернется в Москву к 1 сентября, когда у их детей Лизы и Гарри начнется новый учебный год. У Галкина же на 2 сентября назначен концерт в Австралии.

Шоу-бизнес,Тамара Семина,Алла Пугачева,
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