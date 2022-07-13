Вернувшийся в Россию Максим Леонидов выступит в Москве

Музыкант Максим Леонидов, вернувшийся в Россию из Израиля, даст концерт в Москве. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Леонидов опубликовал афишу концертов, которые пройдут 1 и 2 августа в Москве. Данная новость возмутила россиян, так как артист собирался сделать Израиль «центром жизни своей семьи». Судя по всему, певец изменил свое решение.
Вокалист покинул Россию после начала специальной операции на Украине. Он заявлял, что его семья обязательно привыкнет новому месту жительства. Поступок артиста осудили многие представители шоу-бизнеса. В их числе оказался журналист Михаил Шахназаров.