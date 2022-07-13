Вернувшийся в Россию Максим Леонидов выступит в Москве

Музыкант Максим Леонидов, вернувшийся в Россию из Израиля, даст концерт в Москве. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Леонидов опубликовал афишу концертов, которые пройдут 1 и 2 августа в Москве. Данная новость возмутила россиян, так как артист собирался сделать Израиль «центром жизни своей семьи». Судя по всему, певец изменил свое решение.