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47 минут назад

Тилль Линдемман оскорбил Лободу

Никита Бородкин

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдемман оскорбительно высказался в адрес певицы Светланы Лободы. Как сообщает «КП», ее продюсер Кирилл Чибисов рассказал об удивлении певца, когда он узнал, что в России все обсуждают его роман с украинкой.

Тилль Линдемман оскорбил Лободу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в медиапространстве долго распускались слухи, что Лобода якобы родила дочь от Тилля. В подтверждение этому распространялись фотографии, где звезды якобы встречались. Позднее выяснилось, что немец лишь выполнял условия контракта — за каждую встречу Светлана платила ему по 150 тысяч евро.

«Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, "переборщила с пластикой"», — рассказал Чибисов.

Напомним, что на Украине начали отказываться от выступлений Лободы. Как подчеркивал продюсер Алексей Остудин, исполнительница долгое время «сидела на двух стульях», и в результате лишилась поддержки своих соотечественников. Кроме того, из-за критики спецоперации ей запретили въезд в РФ до 2072 года, а потому выступать перед россиянами ей приходится за пределами страны.

Шоу-бизнес,Алексей Остудин,Светлана Лобода,
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