Тилль Линдемман оскорбил Лободу

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдемман оскорбительно высказался в адрес певицы Светланы Лободы. Как сообщает «КП», ее продюсер Кирилл Чибисов рассказал об удивлении певца, когда он узнал, что в России все обсуждают его роман с украинкой.

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Напомним, что в медиапространстве долго распускались слухи, что Лобода якобы родила дочь от Тилля. В подтверждение этому распространялись фотографии, где звезды якобы встречались. Позднее выяснилось, что немец лишь выполнял условия контракта — за каждую встречу Светлана платила ему по 150 тысяч евро.

«Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, "переборщила с пластикой"», — рассказал Чибисов.