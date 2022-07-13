Наташа Королева потратила на вставные зубы около 5 млн рублей

Стоматолог Дмитрий Богуславский рассказал, что красивая улыбка обошлась певице Наташе Королевой в солидную сумму. Как сообщает «Слово и Дело», специалист уверен, что артистка лечится у лучших мастеров страны — на их работу она могла потратить примерно 5 млн рублей.

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Богуславский отметил неестественную «голубизну» зубов певицы. При этом сказать точно, сколько из них было сделано в кабинете стоматолога, довольно сложно. Скорее всего, она неоднократно прибегала к протезированию.

При этом назвать точную стоимость одного вставленного зуба не представляется возможным — цены между услугами неопытных стоматологов и специалистов со стажем варьируются от 25 до 150 тысяч рублей.