Наташа Королева потратила на вставные зубы около 5 млн рублей

Стоматолог Дмитрий Богуславский рассказал, что красивая улыбка обошлась певице Наташе Королевой в солидную сумму. Как сообщает «Слово и Дело», специалист уверен, что артистка лечится у лучших мастеров страны — на их работу она могла потратить примерно 5 млн рублей.
Богуславский отметил неестественную «голубизну» зубов певицы. При этом сказать точно, сколько из них было сделано в кабинете стоматолога, довольно сложно. Скорее всего, она неоднократно прибегала к протезированию.
При этом назвать точную стоимость одного вставленного зуба не представляется возможным — цены между услугами неопытных стоматологов и специалистов со стажем варьируются от 25 до 150 тысяч рублей.
Напомним, что ранее Королева рассказала своим фанатам, что годами страдает от крапивницы. Она призналась, что впервые заболевание проявилось у нее в возрасте 23 лет — с тех пор пятна на коже то появляются, то пропадают, вызывая сильный дискомфорт.