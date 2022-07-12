Виктория Боня чудом избежала смерти в конном походе

Телеведущая Виктория Боня, отдыхая в Иордании, получила травму, когда упала с лошади во время похода к городу Петра. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Моя поездка в Иорданию закончилась падением с лошади прямо в горном ущелье, на камни. Хорошо, что хоть с обрыва не улетела вниз», — написала Боня, прикрепив к тексту видео с полученными травмами.
На кадрах видно, что телеведущая при падении с лошади содрала кожу с коленки, локтя и плеча.
Подписчики Бони оказались шокированы произошедшим и стали желать ей скорейшего выздоровления.
«Знатно покаталась, не бережешь себя», «Ужас какой, берегите себя», «Это Вы еще легко отделались. На камни-то упасть, да еще и с лошади. Скорейшего выздоровления!», написали в комментариях поклонники телеведущей.