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1 час назад

Виктория Боня чудом избежала смерти в конном походе

Елена Прошина

Телеведущая Виктория Боня, отдыхая в Иордании, получила травму, когда упала с лошади во время похода к городу Петра. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Виктория Боня чудом избежала смерти в конном походе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моя поездка в Иорданию закончилась падением с лошади прямо в горном ущелье, на камни. Хорошо, что хоть с обрыва не улетела вниз», — написала Боня, прикрепив к тексту видео с полученными травмами.

На кадрах видно, что телеведущая при падении с лошади содрала кожу с коленки, локтя и плеча.

Подписчики Бони оказались шокированы произошедшим и стали желать ей скорейшего выздоровления.

«Знатно покаталась, не бережешь себя», «Ужас какой, берегите себя», «Это Вы еще легко отделались. На камни-то упасть, да еще и с лошади. Скорейшего выздоровления!», написали в комментариях поклонники телеведущей.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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