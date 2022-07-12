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26 минут назад

Стали известны гонорары группы «Би-2» за выступления на корпоративах

Елена Прошина

Российская и белорусская рок-группа «Би-2» снизила цену на свои выступления на корпоративах. Как сообщает портал "СпортКП", во второй половине этого года группа «Би-2» запланировала ряд концертов по городам России и Европы. Однако прайс за выступление на корпоративе упал на 10 тысяч евро.

Сколько группа «Би-2» зарабатывает на корпоративах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь, чтобы пригласить музыкантов на частное выступление, придётся заплатить 50 тысяч евро. С учётом сегодняшнего курса валюты это рекордно низкие 3 миллиона рублей.

Напомним, что участники группы «Би-2» высказались против проводимой Россией спецоперации на Украине. В апреле группа отменила запланированный концерт в Омске из-за вывешенного на спорткомплексе «Красная звезда» баннера с буквой Z.

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