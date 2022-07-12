Сколько группа «Би-2» зарабатывает на корпоративах

Российская и белорусская рок-группа «Би-2» снизила цену на свои выступления на корпоративах. Как сообщает портал "СпортКП", во второй половине этого года группа «Би-2» запланировала ряд концертов по городам России и Европы. Однако прайс за выступление на корпоративе упал на 10 тысяч евро.