Директора «Ленкома» удивили претензии Поргиной

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер объяснил, почему актриса Людмила Поргина получила роль в массовке. В разговоре с изданием PROZvezd он заявил, что она давно не выходила на сцену и находится в том возрасте, когда ей трудно предложить что-то еще.

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«А на что она претендует почти в 80 лет? Какую роль можно для нее написать в этом возрасте?» — сказал Варшавер.

Он напомнил, что Поргина не выходила на сцену уже 30 лет, поэтому зрители вряд ли ее помнят и узнают. Также Варшавер отметил, что «с удовольствием предложил бы другую роль вдове актера Николая Караченцова, но сегодня для нее у них больше ничего нет».

Ранее стало известно, что Поргина решила вернуться в «Ленком». При этом позже выяснилось, что играть актриса будет лишь в массовке, проходя по сцене в полной темноте со свечкой в руках.