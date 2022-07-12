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43 минуты назад

Директора «Ленкома» удивили претензии Поргиной

Елена Прошина

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер объяснил, почему актриса Людмила Поргина получила роль в массовке. В разговоре с изданием PROZvezd он заявил, что она давно не выходила на сцену и находится в том возрасте, когда ей трудно предложить что-то еще.

Директора «Ленкома» удивили претензии Поргиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А на что она претендует почти в 80 лет? Какую роль можно для нее написать в этом возрасте?» — сказал Варшавер.

Он напомнил, что Поргина не выходила на сцену уже 30 лет, поэтому зрители вряд ли ее помнят и узнают. Также Варшавер отметил, что «с удовольствием предложил бы другую роль вдове актера Николая Караченцова, но сегодня для нее у них больше ничего нет».

Поргина боится лишиться квартиры в Болгарии

Ранее стало известно, что Поргина решила вернуться в «Ленком». При этом позже выяснилось, что играть актриса будет лишь в массовке, проходя по сцене в полной темноте со свечкой в руках.

Поргина сочла роль унижением, но какое-то время играла. Сейчас же ее снова не видно на сцене. По словам Варшавера, она взяла больничный на месяц и уехала в Болгарию.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,
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