Актриса Мария Шукшина судится с застройщиком из-за квартиры

Актриса Мария Шукшина вынуждена была подать в суд на застройщика, так как уже седьмой год не может получить квартиру в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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По данным канала, Шукшина претендует на четырехкомнатную квартиру в комплексе элитного жилья в 1-м Самотечном переулке. Проект комплекса еще в 2004 году согласовали Союз кинематографистов России вместе с «Интеко» вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Марии Батуриной и Шукшина являлась одним из пайщиков.

При этом ЖСК «Кино-7» строили больше десяти лет и сдали только в 2016 году. После чего внезапно оказалось, что Шукшна не может оформить документы на квартиру в нем.

«Актриса пошла в суд. На заседании выяснилось — у застройщика нет документов для передачи собственности пайщикам», - отмечает Mash.