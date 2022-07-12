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59 минут назад

Актриса Мария Шукшина судится с застройщиком из-за квартиры

Алиса Селезнёва

Актриса Мария Шукшина вынуждена была подать в суд на застройщика, так как уже седьмой год не может получить квартиру в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Актриса Мария Шукшина судится с застройщиком из-за квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, Шукшина претендует на четырехкомнатную квартиру в комплексе элитного жилья в 1-м Самотечном переулке. Проект комплекса еще в 2004 году согласовали Союз кинематографистов России вместе с «Интеко» вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Марии Батуриной и Шукшина являлась одним из пайщиков.

При этом ЖСК «Кино-7» строили больше десяти лет и сдали только в 2016 году. После чего внезапно оказалось, что Шукшна не может оформить документы на квартиру в нем.

«Актриса пошла в суд. На заседании выяснилось — у застройщика нет документов для передачи собственности пайщикам», - отмечает Mash.

Ранее стало известно, что сын Марии Шукшиной Макар Касаткин развелся со своей супругой Илоной Александровой. При этом он отказался и от своего сына Марка, которого ему до женитьбы на Илоне родила бывшая избранница Фрейя Зильбер. Сейчас мальчик находится под присмотром няни, оплачиваемой родственниками Шукшина, а Илона продолжает навещать его.

Шоу-бизнес,Мария Шукшина,Юрий Лужков,
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