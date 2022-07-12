Апина через суд запретила Джанабаевой исполнять песню «Бухгалтер»

Мосгорсуд удовлетворил иск певицы Алены Апиной, которая потребовала запретить Альбине Джанабаевой исполнять песню «Бухгалтер». Об этом сообщает ТАСС.
Джанабаева спела известную композицию в эфире телешоу «Три аккорда» на Первом канале еще около двух лет назад. Апина же обнаружила его на просторах интернета недавно. Певица осталась недовольна исполнением композиции и обратилась в суд.
Апина усмотрела в действиях коллеги нарушение правил использования интеллектуальной собственности. Артистка потребовала запретить Джанабаевой исполнять ее песни в дальнейшем.
Суд принял доводы истца и постановил Роскомнадзору заблокировать выпуск передачи «Три аккорда» в интернете. Также Апина уже подала иск в суд по поводу полного запрета варианта песни в исполнении Джанабаевой. Предварительное заседание по нему назначено на 18 июля.
Напомним, впервые композиция «Бухгалтер» была выпущена в 1991 году в альбоме «Московская прописка» группы «Комбинация». Ее вместе с Апиной исполняла Татьяна Иванова. После ухода из коллектива, Алена записала хит в сольном исполнении. Апина также является автором слов песни.