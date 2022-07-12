Апина через суд запретила Джанабаевой исполнять песню «Бухгалтер»

Мосгорсуд удовлетворил иск певицы Алены Апиной, которая потребовала запретить Альбине Джанабаевой исполнять песню «Бухгалтер». Об этом сообщает ТАСС.

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Джанабаева спела известную композицию в эфире телешоу «Три аккорда» на Первом канале еще около двух лет назад. Апина же обнаружила его на просторах интернета недавно. Певица осталась недовольна исполнением композиции и обратилась в суд.

Апина усмотрела в действиях коллеги нарушение правил использования интеллектуальной собственности. Артистка потребовала запретить Джанабаевой исполнять ее песни в дальнейшем.

Суд принял доводы истца и постановил Роскомнадзору заблокировать выпуск передачи «Три аккорда» в интернете. Также Апина уже подала иск в суд по поводу полного запрета варианта песни в исполнении Джанабаевой. Предварительное заседание по нему назначено на 18 июля.