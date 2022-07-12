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1 час назад

Апина через суд запретила Джанабаевой исполнять песню «Бухгалтер»

Мария Иванова

Мосгорсуд удовлетворил иск певицы Алены Апиной, которая потребовала запретить Альбине Джанабаевой исполнять песню «Бухгалтер». Об этом сообщает ТАСС.

Апина через суд запретила Джанабаевой исполнять песню «Бухгалтер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Джанабаева спела известную композицию в эфире телешоу «Три аккорда» на Первом канале еще около двух лет назад. Апина же обнаружила его на просторах интернета недавно. Певица осталась недовольна исполнением композиции и обратилась в суд.

Апина усмотрела в действиях коллеги нарушение правил использования интеллектуальной собственности. Артистка потребовала запретить Джанабаевой исполнять ее песни в дальнейшем.

Суд принял доводы истца и постановил Роскомнадзору заблокировать выпуск передачи «Три аккорда» в интернете. Также Апина уже подала иск в суд по поводу полного запрета варианта песни в исполнении Джанабаевой. Предварительное заседание по нему назначено на 18 июля.

Напомним, впервые композиция «Бухгалтер» была выпущена в 1991 году в альбоме «Московская прописка» группы «Комбинация». Ее вместе с Апиной исполняла Татьяна Иванова. После ухода из коллектива, Алена записала хит в сольном исполнении. Апина также является автором слов песни.

Шоу-бизнес,Татьяна Иванова,Роскомнадзор,Мосгорсуд,Первый канал,
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