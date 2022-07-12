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19 минут назад

Нетребко попыталась оправдаться за пьяные оскорбления в соцсетях

Никита Бородкин

Оперная певица Анна Нетребко оправдалась за оскорбительные высказывания, которые допустила в нетрезвом виде. Как сообщает «Газета.ru», она записала видеообращение, в котором объяснила, кого именно она назвала «долбоящерами».

«Слово "долбоящеры" предназначалось не для подписчиков, а, как вы сами понимаете, для некоторых представителей прессы, которые очень активно ежедневно обсуждают мою жизнь громкими заголовками», — заявила певица.

Также Нетребко заявила, что не является предателем Родины, а тем, кто ей не верит, предложила отписаться от ее страниц в соцсетях.

Напомним, что накануне Нетребко опубликовала видеоролик, на котором она в нетрезвом виде прогуливается по итальянским улицам. Ее муж Юсиф Эйвазов назвал хейтеров супруги, которые осудили бы ее за употребление алкоголя, «долбоящерами». Оперная певица с ним согласилась и несколько раз повторила оскорбление.

Шоу-бизнес,Видео,Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,
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