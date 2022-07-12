Оперная певица Анна Нетребко оправдалась за оскорбительные высказывания, которые допустила в нетрезвом виде. Как сообщает «Газета.ru», она записала видеообращение, в котором объяснила, кого именно она назвала «долбоящерами».

«Слово "долбоящеры" предназначалось не для подписчиков, а, как вы сами понимаете, для некоторых представителей прессы, которые очень активно ежедневно обсуждают мою жизнь громкими заголовками», — заявила певица.

Также Нетребко заявила, что не является предателем Родины, а тем, кто ей не верит, предложила отписаться от ее страниц в соцсетях.