Божена Рынска продает квартиру в центре Москвы

Журналистка и вдова политолога Игоря Малашенко Божена Рынска выставила на продажу квартиру в центре Москвы. Стоимость недвижимости оценивается в 52 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов».
Согласно объявлению, опубликованном на одном из популярных сайтов по продаже недвижимости, четырехкомнатная квартира расположена в Трехпрудном переулке в Центральном округе Москвы.
«Божена распродает дочкино наследство», - написал Telegram-канал.
В квартире расположено два санузла, гардеробная, потолки составляют 3,2 метра. Ремонт сделан в стиле арт-деко. Также уточняется, что собственник оставит в квартире кухню, встроенные шкафы и бытовую технику.
«Самая тихая квартира на Патриарших в стиле арт-деко!» - говорится в объявлении.
Также уточняется, что у объекта один собственник, но никто не прописан. Стоимость квартиры площадью 98,3 кв. м составляет 52 млн рублей.
Ранее Божена Рынска выставила на продажу сумки, ушедшего из России бренда Chanel. В частности, журналистка продает сумку, которую она приобрела в бутике в Париже и 10-летний клатч. Стоимость вещей - 150 и 80 тысяч рублей соответственно.