Божена Рынска продает квартиру в центре Москвы

Журналистка и вдова политолога Игоря Малашенко Божена Рынска выставила на продажу квартиру в центре Москвы. Стоимость недвижимости оценивается в 52 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов».

Согласно объявлению, опубликованном на одном из популярных сайтов по продаже недвижимости, четырехкомнатная квартира расположена в Трехпрудном переулке в Центральном округе Москвы.

«Божена распродает дочкино наследство», - написал Telegram-канал.

В квартире расположено два санузла, гардеробная, потолки составляют 3,2 метра. Ремонт сделан в стиле арт-деко. Также уточняется, что собственник оставит в квартире кухню, встроенные шкафы и бытовую технику.

«Самая тихая квартира на Патриарших в стиле арт-деко!» - говорится в объявлении.

Также уточняется, что у объекта один собственник, но никто не прописан. Стоимость квартиры площадью 98,3 кв. м составляет 52 млн рублей.