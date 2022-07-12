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48 минут назад

Божена Рынска продает квартиру в центре Москвы

Алиса Селезнёва

Журналистка и вдова политолога Игоря Малашенко Божена Рынска выставила на продажу квартиру в центре Москвы. Стоимость недвижимости оценивается в 52 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов».

Божена Рынска продает квартиру в центре Москвы
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Согласно объявлению, опубликованном на одном из популярных сайтов по продаже недвижимости, четырехкомнатная квартира расположена в Трехпрудном переулке в Центральном округе Москвы.

«Божена распродает дочкино наследство», - написал Telegram-канал.

В квартире расположено два санузла, гардеробная, потолки составляют 3,2 метра. Ремонт сделан в стиле арт-деко. Также уточняется, что собственник оставит в квартире кухню, встроенные шкафы и бытовую технику.

«Самая тихая квартира на Патриарших в стиле арт-деко!» - говорится в объявлении.

Также уточняется, что у объекта один собственник, но никто не прописан. Стоимость квартиры площадью 98,3 кв. м составляет 52 млн рублей.

Ранее Божена Рынска выставила на продажу сумки, ушедшего из России бренда Chanel. В частности, журналистка продает сумку, которую она приобрела в бутике в Париже и 10-летний клатч. Стоимость вещей - 150 и 80 тысяч рублей соответственно.

Шоу-бизнес,Игорь Малашенко,Chanel,
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