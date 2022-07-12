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39 минут назад

Лечение не помогает: Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии

Никита Бородкин

Журналист Алексей Еремин рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии. Как сообщает Solenka, шансов на выздоровление артистки от онкологического заболевания все меньше.

Лечение не помогает: Заворотнюк находится в критическом состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам инсайдера, выписанные врачами препараты перестают действовать. Терапия оказалась неэффективна из-за того, что между образованием опухоли в мозге и ее обнаружением прошло слишком много времени.

Напомним, что после постановки диагноза Заворотнюк перестала появляться на публике. Врачи считают, что развитие онкологического заболевания могла спровоцировать гормональная терапия. В один момент актрисе удалось добиться ремиссии, однако в мае 2021 года состояние Анастасии резко ухудшилось — во время одного из заплывов женщине стало плохо, а обследование показало рецидив болезни.

Родные актрисы не дают публичных комментариев о состоянии ее здоровья, из-за чего доподлинно о прогрессе в лечении неизвестно.

Шоу-бизнес,Алексей Еремин,Анастасия Заворотнюк,
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