Лечение не помогает: Заворотнюк находится в критическом состоянии

Журналист Алексей Еремин рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии. Как сообщает Solenka, шансов на выздоровление артистки от онкологического заболевания все меньше.

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По словам инсайдера, выписанные врачами препараты перестают действовать. Терапия оказалась неэффективна из-за того, что между образованием опухоли в мозге и ее обнаружением прошло слишком много времени.

Напомним, что после постановки диагноза Заворотнюк перестала появляться на публике. Врачи считают, что развитие онкологического заболевания могла спровоцировать гормональная терапия. В один момент актрисе удалось добиться ремиссии, однако в мае 2021 года состояние Анастасии резко ухудшилось — во время одного из заплывов женщине стало плохо, а обследование показало рецидив болезни.