Анне Нетребко запретили выступать в Германии

Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в Германии оказался под угрозой, несмотря на то, что она ранее выступила с критикой действий российских властей. Об этом пишет Slippe Disc.

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3 сентября артистка должна дать концерт под открытым небом в Штутгарте.

«Место проведения принадлежит земле Баден-Вюртемберг. Министерство финансов региона недвусмысленно заявило, что не может допустить, чтобы Анна Нетребко выступала, пока бушует война на Украине», - отметило издание.

В свою очередь представители певицы опровергли информацию о запрете выступления, заверив, что Анна Нетребко появится в Германии, вопреки всем слухам, пишет «СтарХит».

При этом певицу охотно принимают в Италии. Ранее стало известно, что Нетребко будет петь в знаменитом оперном театре в Милане «Ла Скала».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции, которые коснулись в том числе и артистов. В частности, Нью-Йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера отменили выступления Анны Нетребко.