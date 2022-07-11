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30 минут назад

Анне Нетребко запретили выступать в Германии

Алиса Селезнёва

Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в Германии оказался под угрозой, несмотря на то, что она ранее выступила с критикой действий российских властей. Об этом пишет Slippe Disc.

Анне Нетребко запретили выступать в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

3 сентября артистка должна дать концерт под открытым небом в Штутгарте.

«Место проведения принадлежит земле Баден-Вюртемберг. Министерство финансов региона недвусмысленно заявило, что не может допустить, чтобы Анна Нетребко выступала, пока бушует война на Украине», - отметило издание.

В свою очередь представители певицы опровергли информацию о запрете выступления, заверив, что Анна Нетребко появится в Германии, вопреки всем слухам, пишет «СтарХит».

При этом певицу охотно принимают в Италии. Ранее стало известно, что Нетребко будет петь в знаменитом оперном театре в Милане «Ла Скала».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции, которые коснулись в том числе и артистов. В частности, Нью-Йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера отменили выступления Анны Нетребко.

После чего оперная певица «категорически осудила» происходящее на Украине и анонсировала концерты в Европе. В интервью журналистам Нетребко признавалась, что оказалась «между двух огней», но «заботится о своей семье, своем искусстве». Она также заметила, что планов выступать на родине у нее нет.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,Владимир Путин,ЕС,
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