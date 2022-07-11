«Одержимая»: Дочь Урганта в неадекватном виде сняли в баре

Известный телеведущий Иван Ургант – многодетный отец. Шоумен и его супруга Наталья Кикнадзе воспитали двух общих дочек - Валерию и Нину, а также красавицу Эрику, которая родилась в первом браке супруги Урганта. Телеведущий души не чает в падчерице. Иван всегда относился к Эрике как к родной и не отделял ее от двух других наследниц. Поговаривают, что девушка носит фамилию знаменитого отчима.

Фото: Соцсети Соцсети

В 2015-м Эрика захотела изучать живопись в Лондоне. Иван поддержал стремление падчерицы к знаниям и исполнил ее желание, отправив в престижную частную артшколу Bedales в Хэмпшире. А спустя несколько лет наследница Урганта поступила на факультет современного искусства в нью-йоркской школе дизайна Parsons. С тех пор Эрика проживает в США, где ее частенько навещают родные. Иван не перестает восхищаться старшей дочкой.

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Эрика, которой скоро исполнится 22 года, обожает путешествовать и делать яркие фото. Красавица ведет инстаграм*-аккаунт, на который подписаны многие российские знаменитости. Девушка, надо сказать, выросла раскрепощенной и уже замечена в стремлении провоцировать публику. В микроблоге дочка шоумена частенько показывает собственные фото с нотками пикантности.

На этот раз Эрику запечатлели в обшарпанном туалете, вероятно, какого-то клуба или бара. В кадре барышня, удобно устроившись на столешнице, в которую вмонтированы умывальники, демонстрирует длинные стройные ноги. Снимок получился немного инфернальным из-за преобладания красных оттенков в помещении и образе Эрики. С недавних пор, отметим, дочка Урганта носит алые локоны. Подписчики в комментариях отметили, что вид у красотки на фото бесноватый и неадекватный.

«Одержимая», «Плохая», «Ну ты рок-н-ролл», «Богиня», «Ну даешь... Это же раковина! А унитазы в кабинках! Неправильно ты, дядя Федор, в туалет ходишь!» - пишут барышне пользователи Сети.