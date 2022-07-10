Ургант впервые появился на публике с начала российской спецоперации

Уже несколько месяцев, как телеведущий Иван Ургант не появляется на публике. И вот наконец он вышел в свет во время благотворительного вечера фонда «Друзья».

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Ургант вел мероприятие. Публика отметила его прекрасно сидевший костюм от модного дома Gucci. 44-летний юморист выглядел отлично, был в прекрасном расположении духа и много шутил, - пишет портал slovodel.com

После скандальных высказываний Ивана Урганта о политических событиях с телеэкранов исчезло его ток-шоу «Вечерний Ургант». Сам телеведущий уехал в Израиль, правда, довольно скоро вернулся.