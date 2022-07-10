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18 минут назад

Ургант впервые появился на публике с начала российской спецоперации

Ирина Лебедева

Уже несколько месяцев, как телеведущий Иван Ургант не появляется на публике. И вот наконец он вышел в свет во время благотворительного вечера фонда «Друзья».

Ургант впервые появился на публике с начала российской спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ургант вел мероприятие. Публика отметила его прекрасно сидевший костюм от модного дома Gucci. 44-летний юморист выглядел отлично, был в прекрасном расположении духа и много шутил, - пишет портал slovodel.com

После скандальных высказываний Ивана Урганта о политических событиях с телеэкранов исчезло его ток-шоу «Вечерний Ургант». Сам телеведущий уехал в Израиль, правда, довольно скоро вернулся.

Было много разговоров об эмиграции артиста вместе с семьей. По возвращению юморист появлялся на нескольких бизнес-мероприятиях.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,
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