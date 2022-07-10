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1 час назад

Агутин отшвырнул забравшегося на сцену фаната

Ирина Лебедева

Неприятный инцидент произошел в Миассе на концерте Леонида Агутина. Во время выступления певца на сцену поднялся какой-то мужчина и направился к нему.

Агутин отшвырнул забравшегося на сцену фаната
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Охрана не среагировала на ситуацию, и Агутин решил сам вытолкать непрошеного гостя. Певец достаточно сильно толкнул его, незнакомец спрыгнул с подмостков и тут уже подоспели секьюрити.

Леонид Агутин не перевел случившееся в шутки и не извинился перед публикой за резкие действия. Напротив, заявил во всеуслышание, что незнакомец «подпортил ему настроение».

Как пишет СтарХит, местные жители с соцсетях поддержали артиста.

«Он во время исполнения песни подошел... дебил. Певца в этот момент нельзя отвлекать никаким образом. Да и откуда артист может знать с какой целью к нему идет незнакомый человек из открытого пространства... Может у него нож в руках или что-то типа того»; «Что-то охрана явно расслабилась».

В интернете обсуждается Леонид Ярмольник, который даже не скрывает, что у него есть жилье в Латвии, и он там очень любит проводить время. Стали появляться разговоры о его эмиграции, но

Леонид Агутин, друг Ярмольника, прокомментировал эту историю и заступился за товарища. Он заявил, что они с Ярмольником в скором времени будут играть в бильярд в Москве. Более того, они видятся стабильно раз в две недели.

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