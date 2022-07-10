Обнародована стоимость поездки Андреевой в Антарктиду

Представитель туристической фирмы Михаил Мальцев рассказал журналистам портала blitz.plus, что за возможность посмотреть на пингвинов и тюленей звезда Первого Канала выложила не менее 20 тысяч долларов. И то еще непонятно, какие связи пришлось подключать телеведущей, поскольку русским туда сейчас туры не продают.