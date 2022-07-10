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1 час назад

Обнародована стоимость поездки Андреевой в Антарктиду

Ирина Лебедева

Телеведущая Екатерина Андреева выложила в социальной сети кадры круиза в Антарктиду.

Обнародована стоимость поездки Андреевой в Антарктиду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель туристической фирмы Михаил Мальцев рассказал журналистам портала blitz.plus, что за возможность посмотреть на пингвинов и тюленей звезда Первого Канала выложила не менее 20 тысяч долларов. И то еще непонятно, какие связи пришлось подключать телеведущей, поскольку русским туда сейчас туры не продают.

«Фактически они стоят около 20 тысяч, но проблема в том, что россиянам не бронируют туры. Им не дают подтверждение, когда они сдают паспорта», - отметил Мальцев.

Канада расширила свои санкционные ограничения в отношении Российской Федерации. Канадские власти опубликовали новый перечень санкций, в который вошел Владимир Михайлович Гундяев (патриарх Кирилл), пишет РИА «Новости».

Также санкции были установлены в отношении обозревателя агентства Петра Акопова и ведущей Первого канала Екатерины Андреевой. Расширен перечень и различными ведомствами и СМИ: в список добавили Regnum, Первый канал, ВГТРК, RT, Sputnik и Роскомнадзор.

Шоу-бизнес,Екатерина Андреева,Михаил Мальцев,Роскомнадзор,Первый канал,
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