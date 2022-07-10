Разин заявил, что Шатунова кремировали, чтобы скрыть причину смерти

Андрей Разин заявил, что вокруг смерти Юрия Шатунова сложилась нездоровая ситуация. Продюсер группы «Ласковый май» считает, что совсем молодой еще певец не мог заранее распорядиться о собственной кремации.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов © РИА Новости / Евгений Биятов

Он высказал предположение, что в смерти Юрия и прочих ушедших из жизни участников «Ласкового мая» виновны директор Аркадий Кудряшов, а также автор хитов группы Сергей Кузнецов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Разин утверждает, что неоднократно предупреждал Кудряшова и Кузнецова о том, что у Шатунова слабое сердце. Однако те, якобы, его не слушали и вообще приучили исполнителя к транквилизаторам. А он смешивал их с алкоголем.

И кремация, по уверениям Разина – не что иное как сокрытие следов транквилизаторов и алкоголя в организме певца. Продюсер говорит, что винит себя в том, что «позволил этим ужаснейшим людям работать с группой».

Шатунов ушел из жизни в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Накануне певец отдыхал с друзьями в Подмосковье. Он внезапно пожаловался на боли в сердце, после чего его отвезли поликлинику, а затем вызвали скорую для перевозки в больницу.