Волкова рассказала, как у нее на глазах едва не утонул ребенок

«Вчера в бассейне утонул ребенок...Пишу, а у меня трясутся руки до сих пор. Каким-то чудом его вытащили без сознания на сушу и успели спасти жизнь. Вовремя подоспели медики и откачали мальчика. Родители разрешили своему двухлетнему сыну плавать во взрослом бассейне без нарукавников и отвлеклись ненадолго. Давайте не будем судить их, наверняка они исчерпывающе усвоили этот урок. А урок, который усвоила я… Что как только мы вернемся в Москву, пойдем всей семьей на курсы первой помощи. Вчера у бассейна я чувствовала свою беспомощность, ведь спасатели могли не успеть», - переживает Екатерина.