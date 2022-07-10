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1 час назад

Волкова рассказала, как у нее на глазах едва не утонул ребенок

Ирина Лебедева

У звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой выдался на редкость неприятный отпуск. По словам артистки, она три года ждала этой поездки в Турцию, но путешествие обернулось кошмаром.

Волкова рассказала, как у нее на глазах едва не утонул ребенок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, на ее глазах чуть не утонул в бассейне маленький ребенок. Двухлетний мальчик оказался в воде без присмотра родителей и страховки, достали его уже бездыханным., к счастью, медики подоспели очень быстро и смогли его реанимировать. О пережитом страхе Волкова написала в социальной сети.

«Вчера в бассейне утонул ребенок...Пишу, а у меня трясутся руки до сих пор. Каким-то чудом его вытащили без сознания на сушу и успели спасти жизнь. Вовремя подоспели медики и откачали мальчика. Родители разрешили своему двухлетнему сыну плавать во взрослом бассейне без нарукавников и отвлеклись ненадолго. Давайте не будем судить их, наверняка они исчерпывающе усвоили этот урок. А урок, который усвоила я… Что как только мы вернемся в Москву, пойдем всей семьей на курсы первой помощи. Вчера у бассейна я чувствовала свою беспомощность, ведь спасатели могли не успеть», - переживает Екатерина.

До этого звезда рассказывала, что была в шоке от хамства персонала и грязи в номере. Только после долгого скандала артистку с семьей переселили в двухэтажную виллу и принесли свои извинения. Позднее ее дочь попала в больницу, врачи диагностировали у 11-летней Елизаветы ротавирусную инфекцию, - пишет gazeta.ru.

Екатерина Волкова воспитывает 11-летнюю дочь Елизавету. На данный момент это единственная дочь актрисы и ее супруга Андрея Карпова.

Шоу-бизнес,Андрей Карпов,Екатерина Волкова,
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