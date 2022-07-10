Басков поддержал фанатов, освиставших группу «Би-2»

Матч за Суперкубок России состоялся вчера, 9 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Играли «Зенит» и «Спартак». Перед болельщиками должна была выступить группа «Би-2»

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Однако стоило музыкантам появиться перед публикой, как фанаты петербургского клуба «Зенит» начали свистеть, выкрикивать «пошли вон», «домой», а также скандировать нецензурные высказывания.

Концерт был испорчен. В СМИ и социальных сетях широко обсуждаются возможные причины этого скандала. Кто-то видит здесь политическую подоплеку в связи с позицией группы по отношению к спецоперации на Украине.

В частности, певец Николай Басков в своем микроблоге поддержал фанатов, освиставших музыкантов. Его слова приводит Телеграм-канал URA.RU.

«Народ России предавать нельзя», - написал он в микроблоге.

Кроме того, как пишет gazeta.ru, музыкант Егор Бортник, известный как Лева Би-2, вышел на арену в шарфе «Спартака». В ответ на свист Лева Би-2 поднял вверх спартаковский шарф.

Несмотря ни на что, гонорар группа все равно получит. По договору он составляет около 50 тысяч евро, сообщает издание vz.ru со ссылкой на источники в Телеграм-каналах.

Ранее Би-2» заявили, что все доходы от выступления будут направлены на благотворительность.