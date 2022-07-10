В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
44 минуты назад

Басков поддержал фанатов, освиставших группу «Би-2»

Ирина Лебедева

Матч за Суперкубок России состоялся вчера, 9 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Играли «Зенит» и «Спартак». Перед болельщиками должна была выступить группа «Би-2»

Басков поддержал фанатов, освиставших группу «Би-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако стоило музыкантам появиться перед публикой, как фанаты петербургского клуба «Зенит» начали свистеть, выкрикивать «пошли вон», «домой», а также скандировать нецензурные высказывания.

«Пошли вон!»: Группу «Би-2» освистали в Петербурге

Концерт был испорчен. В СМИ и социальных сетях широко обсуждаются возможные причины этого скандала. Кто-то видит здесь политическую подоплеку в связи с позицией группы по отношению к спецоперации на Украине.

В частности, певец Николай Басков в своем микроблоге поддержал фанатов, освиставших музыкантов. Его слова приводит Телеграм-канал URA.RU.

«Народ России предавать нельзя», - написал он в микроблоге.

Кроме того, как пишет gazeta.ru, музыкант Егор Бортник, известный как Лева Би-2, вышел на арену в шарфе «Спартака». В ответ на свист Лева Би-2 поднял вверх спартаковский шарф.

Несмотря ни на что, гонорар группа все равно получит. По договору он составляет около 50 тысяч евро, сообщает издание vz.ru со ссылкой на источники в Телеграм-каналах.

Ранее Би-2» заявили, что все доходы от выступления будут направлены на благотворительность.

«Санкт-Петербург, большое спасибо! Мы выступили на Суперкубке, сделав доброе дело. Все доходы пойдут на благотворительность», — написали в социальных сетях после своего выступления участники «Би-2».

Шоу-бизнес,Егор Бортник,Николай Басков,Зенит,Спартак,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители