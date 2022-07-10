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29 минут назад

«Это жуткая дискриминация»: Лазарева пожаловалась на жизнь в Испании

Вечерняя Москваиещё 1

Телеведущая Татьяна Лазарева неоднократно критиковала действия России, за что сама подверглась потоку критики. С началом спецоперации на Украине она уехала в Испанию, где столкнулась с проблемами в местном банке.

«Это жуткая дискриминация»: Лазарева пожаловалась на жизнь в Испании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Многие уехавшие из России действительно не имеют возможности здесь легализоваться — им просто не открывают счета в банках: мол, у вас российский паспорт, извините. И это жуткая дискриминация, — сказала она.

Актриса добавила, что после блокировки счета она лично пришла в банк и начала решать вопрос. В результате его удалось разблокировать. По ее словам, жить в современном европейском мире без банковского счета невозможно, передает StarHit.

Оскорбившая россиян Лазарева сделала новое заявление

До этого Татьяна Лазарева заявила, что все чаще задумывается о возвращении в Россию. При этом она отказалась извиняться за свои слова в адрес людей, поддерживающих спецоперацию Вооруженных сил РФ по защите жителей Донбасса.

Кроме того, известный российский журналист Евгений Додолев поделился информацией о гонорарах покинувших Россию знаменитостей — Чулпан Хаматовой, Ренаты Литвиновой, Веры Брежневой и Анны Нетребко.

Шоу-бизнес,Евгений Додолев,Татьяна Лазарева,Вера Брежнева,Анна Нетребко,Рената Литвинова,
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