Обвинённого в изнасиловании актера заподозрили в работе консьержем

Актёр Арми Хаммер, ранее обвинённый в изнасиловании и каннибализме, по слухам, был нанят на работу курортом Моррита на Каймановых островах консьержем отеля. Об этом сообщил New York Post. Издание сообщило, что телепродюсер Муна Мире выложила в соцсеть фотографию флаера, на котором было изображено лицо Хаммера и слова приветствия.

На флаере была надпись: «Я ваш личный консьерж, и я здесь, чтобы помочь вам получить самое лучшее от вашего отпуска. С уважением, Арми».

Но адвокат Хаммера Эндрю Бреттлер опроверг слухи о том, что его клиент стал консьержем. Один из давних сотрудников Моррита также рассказал, что флаер сделали в качестве шутки. Сотрудник заявил, что отправил брошюру в несколько номеров ради развлечения.

Ранее Хаммер вышел из реабилитационного центра, где был в течение последних девяти месяцев. Источник тогда рассказал, что после нахождения в рехабе актёр чувствует себя хорошо и ждёт встречи со своими детьми.

Пока актёр лечился, против него велось расследование. Правоохранители в Лос-Анджелесе изучали обвинение в изнасиловании, которое выдвинули против актёра. Расследование завершили, по словам источников, дело против актёра возбуждать не будут.

В 2021 года женщина по имени Эффи обвинила Хаммера в сексуальном насилии, которое якобы произошло в 2017 году. Она заявила, что некоторые время была с актёром в отношениях, и тот обходился с ней жестоко.