Данко: «Моргенштерн – это просто богатое днище»

«Моргенштерн – долларовый миллионер. В деньгах он точно не нуждается. Но все, что он делает – это явное презрение к России. Моргенштерн – это человек, который всеми фибрами души ненавидит страну, в которой заработал свое состояние. Он как Чубайс, который в сложное для страны время убежал не на Камчатку или в Омск, а куда-то за границу. Все эти люди встали на сторону Запада, который сейчас явно противостоит русским людям. Поэтому Моргенштерн – это просто богатое днище. Я считаю, что Моргенштерн должен быть экстрадирован в Россию за то, что совращает нашу молодежь и предает страну», - заявил Данко.