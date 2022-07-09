Данко: «Моргенштерн – это просто богатое днище»

Певец Александр Фадеев, известный публике как Данко, возмущен публичными «перфомансами» Алишера Моргенштерна*. Данко считает, что рэпер перешел все границы, и правоохранительным органам России следует добиться его экстрадиции и
наказания.
Рэпер, который уехал из России, недавно анонсировал свое возвращение, приглашая всех на открытие обновленного ресторана. Но в Москву он так и не приехал. На мероприятие приехал двойник Моргенштерна.
Также Алишер устроил скандальный перформанс в центре Праги. Артист стоял с картонной табличкой, на которой было написано, что он готов сфотографироваться с любым желающим за 500 крон (примерно 20 евро), - сообщает портал prozvezd.
«Моргенштерн – долларовый миллионер. В деньгах он точно не нуждается. Но все, что он делает – это явное презрение к России. Моргенштерн – это человек, который всеми фибрами души ненавидит страну, в которой заработал свое состояние. Он как Чубайс, который в сложное для страны время убежал не на Камчатку или в Омск, а куда-то за границу. Все эти люди встали на сторону Запада, который сейчас явно противостоит русским людям. Поэтому Моргенштерн – это просто богатое днище. Я считаю, что Моргенштерн должен быть экстрадирован в Россию за то, что совращает нашу молодежь и предает страну», - заявил Данко.
Несколько месяцев назад исполнитель Алишер Моргенштерн получил солидный штраф. Дело в том, что в клипах артиста была обнаружена пропаганда запрещенных веществ.
Узнав об этом, звезда поторопился уехать как можно скорее из России, и вскоре он был признан иностранным агентом. На протяжении полугода артист был вынужден жить в разных странах. Его видели в ОАЭ, Израиле и Литве.
*(внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов).