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31 минуту назад

«Захотелось!» Руссо подарил Гузеевой часы за 25 тысяч долларов

Ирина Лебедева

Певец Авраам Руссо еще зимой, будучи приглашенным экспертом, на специальном выпуске телешоу «Давай поженимся!» вручил ведущей программы Ларисе Гузеевой швейцарские часы.

«Захотелось!» Руссо подарил Гузеевой часы за 25 тысяч долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист без смущения объявил, что стоит этот аксессуар 25 тысяч долларов, а приобрел он его у своего друга в мастерской, - пишет «Московский Комсомолец».

Спустя полгода в интервью Марку Андерсону в подкасте «Ниче святого» для проекта «Звук» Руссо коротко объяснил причину своего экстравагантного поступка. Оказалось, певец захотел одарить телесваху, соединяющую людские сердца.

«Захотелось! Я увидел, что эта женщина сидит в этой программе много лет. Да, может быть, местами она и грубит, но для кого-то она милашка. Она много чего сделала для людей: познакомила, поженила. А ведь в стране 90% браков распадаются сейчас. Она достойна получить этот подарок — поэтому я взял и подарил ей очень дорогие часы», — высказался артист.

Ранее Руссо рассказал о плагиате. Дело в том, что в марте этого года певец выпустил песню «Дым без огня», после этого артист узнал, что диджей Роман Ковш также выпустил новый трек, очень похожий на хит Руссо. Плагиат подтвердила и комплексная экспертиза. Ковш предложил Руссо отступные в размере 1,1 млн рублей, но певец категорически отказался.

Шоу-бизнес,Марк Андерсон,Авраам Руссо,Лариса Гузеева,
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