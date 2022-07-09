Появились новости о здоровье Пугачевой

В последнее время в СМИ и социальных сетях ходило много слухов о том, что Пугачева сильно нездорова. Журналисты «Московского комсомольца» обратились к близким Аллы Борисовны с просьбой прокомментировать ситуацию.
Как пишет издание, ссылаясь на источник, пожелавший остаться неназванным, Примадонна чувствует себя вполне неплохо. А приписываемые артистке многочисленные хвори существуют лишь в фантазиях их сочинителей.
«Желтая» пресса, по своему обыкновению, фонтанирует фантазиями, приписывая Алле Борисовне разные страшные, но слава Богу, несуществующие диагнозы. Алла здорова. Хочется верить, что она переживет всех злопыхателей», - сообщил собеседник «МК».
Также источник рассказал, что певица старается придерживаться здорового питания, но соблюдение диет дается ей с большим трудом.
«Она постоянно пытается его придерживаться, садится на диеты, но это у нее получается не очень хорошо. Дело в том, что Алла и в юности не особенно этим заморачивались — жажда жизни во всех ее проявлениях побеждала. Однажды они даже пытались худеть на пару с Галиной Волчек — они очень близко дружили. И вот целый день жевали разную полезную траву, потом посмотрели друг на друга, схватили такси и помчались в ресторан. Так что диеты — это не совсем пугачевская история».
Хотя за питанием, конечно, Пугачева следит.
«Жареное, жирное не ест. Алкоголь практически тоже не употребляет или по минимуму. Довольно строгая программа по употреблению сладкого. Но все это сегодня — правила питания любого цивилизованного человека».
Юморист Максим Галкин планирует продолжать свою зарубежную концертную деятельность. Один из следующих концертов артиста пройдет в Хельсинки. В августе у юмориста запланировано два выступления. Одно из них пройдет в Латвии, а другое в Финляндии. При этом его супруга Алла Пугачева и дети не намерены следовать за супругом и останутся в Юрмале.