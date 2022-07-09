Появились новости о здоровье Пугачевой

«Она постоянно пытается его придерживаться, садится на диеты, но это у нее получается не очень хорошо. Дело в том, что Алла и в юности не особенно этим заморачивались — жажда жизни во всех ее проявлениях побеждала. Однажды они даже пытались худеть на пару с Галиной Волчек — они очень близко дружили. И вот целый день жевали разную полезную траву, потом посмотрели друг на друга, схватили такси и помчались в ресторан. Так что диеты — это не совсем пугачевская история».