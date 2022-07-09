«Что-то с рынка»: наряды Королевой и Глушко удивили публику

«В 49 лет уже не по статусу выглядеть как „девочка-припевочка“, в платье в цветочек, с наивными сережками и устаревшей обувью на танкетке. И хоть сверху мы видим пиджак-оверсайз, но в сочетании с картинкой сбоку в виде руки со средним пальцем выглядит нелепо.