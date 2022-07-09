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1 час назад

«Что-то с рынка»: наряды Королевой и Глушко удивили публику

Ирина Лебедева

Сергей Глушко и Наташа Королева огорчили поклонников неподобающими одежками, в которых пара вышла на красную дорожку на премьере фильма «Булки». Над нарядами звездной пары начали смеяться в социальных сетях, пишет портал blitz.plus.

«Что-то с рынка»: наряды Королевой и Глушко удивили публику
Фото: РамблерРамблер

Стилист Ирина Агапончик объяснила, что артистам, как минимум, следует одеваться по возрасту.

«В 49 лет уже не по статусу выглядеть как „девочка-припевочка“, в платье в цветочек, с наивными сережками и устаревшей обувью на танкетке. И хоть сверху мы видим пиджак-оверсайз, но в сочетании с картинкой сбоку в виде руки со средним пальцем выглядит нелепо.

Но дорогим вкусом звезда никогда и не отличалась.

Тарзан продолжает делать вид, что ему 25 лет. Возможно, кто-то ему сказал, что розовый в этом сезоне модный. Это да, но только если на вас Valentino, а не что-то с рынка», - отметила стилист.

Ранее супруг Королевой, танцовщик Сергей Глушко развеял появившиеся слухи о разводе. Он объяснил, что у них с женой сейчас слишком загруженные графики и они редко видятся, а порой им приходится даже посещать светские мероприятия по отдельности.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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