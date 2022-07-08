Путин наградил Газманова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Газманова Олега Михайловича", - говорится в документе.

Творческую деятельность Газманов начал в группе "Атлантик", работал в коллективах "Синяя птица", "Визит", "Галактика". Популярность пришла к нему в 1987 году с песней "Люси", которую он исполнил с сыном Родионом. После этого автор-исполнитель создал группу "Эскадрон", с которой выступает по сей день. Песни Газманова поют многие звезды отечественной эстрады, в числе которых - Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, София Ротару.