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58 минут назад

Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

ТАССиещё 2

Народный артист России Олег Газманов удостоился ордена "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ президента опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин наградил Газманова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Газманова Олега Михайловича", - говорится в документе.

Творческую деятельность Газманов начал в группе "Атлантик", работал в коллективах "Синяя птица", "Визит", "Галактика". Популярность пришла к нему в 1987 году с песней "Люси", которую он исполнил с сыном Родионом. После этого автор-исполнитель создал группу "Эскадрон", с которой выступает по сей день. Песни Газманова поют многие звезды отечественной эстрады, в числе которых - Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, София Ротару.

Тем же указом почетное звание заслуженного артиста РФ было присвоено режиссеру-постановщику Государственного Кремлевского дворца Марине Худиной.

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