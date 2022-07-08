Житинкин: больная Терехова "ушла в космос при жизни"

Режиссер и народный артист России Андрей Житинкин в беседе с изданием eg.ru рассказал, как чувствует себя борющаяся с болезнью Альцгеймера актриса Маргарита Терехова.
Сейчас за Тереховой ухаживает дочь Анна, ей помогают сиделки.
«Рита много лет никого не узнает. Живет в своем самодостаточном мире. Ушла в космос при жизни. Хотя физически она здесь, с нами. А духовно, может, давно живет в мире Тарковского?» — сетует Житинкин.
Он отметил, что хотя Терехова много снималась, у нее не осталось накоплений.
«Ни дач, ни машин. И к деньгам относилась легко. Если появлялись, тут же тратила. Заваливала своих детей подарками. Мужей было немало. Но расставалась быстро. И всегда пребывала как бы в постоянном одиночестве», — сказал кинематографист.
25 августа 2022 года Маргарите Тереховой исполнится 80 лет. Она — звезда фильмов «Зеркало», «Кто поедет в Трускавец», «Д'Артаньян и три мушкетера» и др. В последний раз актриса появлялась на публике в 2012 году.