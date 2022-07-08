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43 минуты назад

Успенская пожаловалась в ветслужбу на избитую ей собаку соседки

Никита Бородкин

Певица Любовь Успенская пожаловалась в ветеринарную службу на собаку соседки, которую ранее избила на глазах у детей. Как сообщает Telegram-канал Mash, знаменитость заявила, что пес агрессивен и угрожает ее безопасности.

Успенская пожаловалась в ветслужбу на избитую ей собаку соседки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прибывшие на место проверяющие не нашли нарушений — вместо злой собаки они встретили дружелюбного полугодовалого пса. Адвокат Александр Добровинский добавил, что у сотрудников ветслужбы не возникло вопросов и к выгулу собак — участок огорожен таким способом, что животное не может самостоятельно выбраться на улицу.

«На данном участке бешеных питомцев или жильцов не оказалось. Напрашивается обратный ход: вот я должен решить, стоит ли направить специалистов по психиатрии на дачу напротив», — добавил он.

Напомним, что в июне Успенская устроила стычку с соседями по даче — она зашла на участок к Юлии Раевской, где стала бить собаку и выкрикивать оскорбления. В это время у женщины гостила дизайнер Анна Кауфман с тремя детьми: трех, шести и восьми лет. В ходе последующих разбирательств детям провели психологическую экспертизу, которая доказала наличие у малышей симптомов посттравматического расстройства.

Добровинский, который выступает на стороне Раевской в этом деле, отмечал, что избиение собаки может закончиться для Успенской уголовным делом по ч. 2 ст. 245 УК РФ, которая влечет за собой наказание от штрафа до лишения свободы сроком на 5 лет.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Александр Добровинский,
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