Гоген Солнцев не пришел на похороны своей матери. Как сообщает портал PROZVEZD, об этом рассказала бывшая супруга шоумена Екатерина Терешкович.

Фото: vk.com/gogen_solntcev vk.com/gogen_solntcev

Женщина отметила, что пыталась дозвониться новой жене Солнцева Полине, однако она отказалась с ней общаться.

«Я звонила Полине с телефона прохожего, потому что в ее телефоне мой номер заблокирован. Она услышала, что это я звоню и, не говоря ни слова, бросила трубку», — сообщила женщина.

Терешкович отметила, что не знает причину, по которой Гоген отказался посещать похороны матери. По ее словам, экс-супруг был к ней равнодушен и ни разу не приходил к ней в больницу, пока та еще была жива.