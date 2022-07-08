Гоген Солнцев не пришел на похороны своей матери. Как сообщает портал PROZVEZD, об этом рассказала бывшая супруга шоумена Екатерина Терешкович.
Женщина отметила, что пыталась дозвониться новой жене Солнцева Полине, однако она отказалась с ней общаться.
«Я звонила Полине с телефона прохожего, потому что в ее телефоне мой номер заблокирован. Она услышала, что это я звоню и, не говоря ни слова, бросила трубку», — сообщила женщина.
Терешкович отметила, что не знает причину, по которой Гоген отказался посещать похороны матери. По ее словам, экс-супруг был к ней равнодушен и ни разу не приходил к ней в больницу, пока та еще была жива.
Ранее СМИ сообщили, что после кончины матери Солнцев находится в тяжелом состоянии — у него якобы случился сердечный приступ. Терешкович в ответ на эту информацию заявила, что не верит в наличие проблем со здоровьем у Гогена.