Бузова рассказала о стоимости ремонта в своей квартире в Москве

«Это больная тема! Это мой первый глобальный ремонт. И первая квартира, которую я покупала, чтобы жить там. Я хочу все самое лучшее, все самое-самое… По сумме вышло примерно столько же, столько стоила сама квартира два с половиной года назад», — рассказала Бузова.