Влепила пощечину: интервью звезды фильма "Я худею" обернулось скандалом

27-летняя российская актриса театра и кино Александра Бортич дала пощечину звезде КВН Богдану Лисевскому после оскорблений. Инцидент произошел, когда артистка пришла на интервью к комику в рамках шоу «Плюшки» на YouTube-канале.

Комик, чье шоу известно провокационными и неудобными вопросами звездам, спросил актрису о том, нужен ли объектив для муравьев, так как у нее «маленькое лицо». Кроме того, он оценил внешний вид Бортич: «Круто, что есть такие простые актрисы, как вы. Которые особо не зарабатывают и ходят черт-те в чем».

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Звезда фильма «Холоп» объяснила, что вопросы Лисевского не были оговорены заранее, а также заявила, что испытывает к интервьюеру отвращение. «Что происходит? Позвоните моему агенту. Мы все это не утверждали», — сообщила Бортич после того, как звезда КВН назвал ее Саньком.

Затем комик пообещал задавать актрисе адекватные вопросы и начал расспрашивать ее о фильме «Я худею», намеренно пропуская букву «Д» в названии. В этот момент артистка встала с места, ударила интервьюера по щеке и покинула студию.

В конце лета прошлого года Бортич заняла второе место в рейтинге главных молодых актрис России.

материал от 23 мая 2022

Супруге актера Михаила Полицеймако Ларисе грозит тюремное заключение, сообщает Telegram-канал Mash. Сесть в тюрьму на два года она может за нападение на сотрудницу Первого канала.

Съемочная группа приехала к дому Полицеймако в 2021 году, чтобы рассказать историю о конфликте семьи актера и 85-летнего писателя Валентина Лаврова, на которого нападал пес артиста и который после этого выиграл суд.

В ходе общения с телевизионщиками Лариса напала на корреспондентку Лилию Федорову, у нее диагностировали сотрясение мозга и хлыстовую травму шейного отдела позвоночника. Теперь против Ларисы Полицеймако возбуждено уголовное дело.

Актриса Лариса Полицеймако прокомментировала информацию о возбуждении против нее уголовного дела за нападение на сотрудницу Первого канала Лилию Федорову. В апреле 2021 года в ходе общения с журналистами актриса напала на Федорову. Впоследствии у журналистки диагностировали сотрясение мозга и хлыстовую травму шейного отдела позвоночника.

Как сообщила Лариса Полицеймако «Газете.Ru», ей неизвестно о возбуждении против нее уголовного дела. По ее словам, она готова отвечать за свои действия в суде и может подать встречный иск на Федорову за клевету.

«Мне ничего не известно, эта ситуация полностью лжива, поэтому комментировать ее нет смысла. Если будут возбуждать это дело, могу себя немножко защитить тем, что я имела права не давать интервью, и они не имели права без моего согласия делать съемку. Пускай идет в суд, я готова отвечать за свои действия, если я неправа. Я в принципе могу подать в суд за клевету, понимаете, но у меня нет на это времени. Дай бог, чтобы эта женщина образумилась. Она знает, что она неправа» — сказала Полицеймако.

Актриса подчеркнула, что не нападала на Федорову, а журналисты вламывалась в ее квартиру и проигнорировали ее просьбы прекратить съемку. Она также усомнилась в правдивости диагноза пострадавшей.

«Она пришла в мой дом, неправомерно, без всяких звонков и предупреждений люди вламывались ко мне в квартиру. Я попросила уйти, сказала, что не нужно меня снимать. Я стала спускаться, они продолжали снимать. Лилия Федорова не стояла на месте, она агрессивная женщина, она активно заставляла снимать меня. Я могу сейчас лечь в больницу, отлежать 21 день и столько всего себе приписать, у меня просто нет на это времени, на глупости и задачи, чтобы собрать все болячки, которые имеются к тому делу. То, что на камере, можно так это все сфальсифицировать, это все очень здорово делается. Мне не нужны деньги, которых эта женщина, наверное, добивается», — заключила она.

материал от 05 января 2022

Блогерша и предпринимательница, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская ответила хейтерам на критику ее интервью журналистке Ксении Собчак.

Блиновская во время интервью отказывалась отвечать на некоторые вопросы и угрожала, что плюнет Собчак в лицо или выбросит ее из лодки. «Плюю в рожу». Вообще… Веду себя как хочу!» — написала Блиновская в Stories своего Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Особенно не понравился Блиновской вопрос о ее доходах. «Даже моя родная мама не знает мой доход, с какой стати я должна называть его тебе?» — спросила блогерша у Собчак, добавив, что зарабатывает на тренинге достаточно, поскольку сумма одних ее налоговых отчислений составляет десятки миллионов рублей.

За сутки после выхода интервью с Еленой Блиновской набрало более двух миллионов просмотров и стало номером один на вкладке «В тренде» YouTube.

материал от 14 июня 2021

Эфир телеканала «Матч ТВ», который был посвящен игре сборной России на чемпионате Европы, ознаменовался скандалом — в студии поругались комментатор Дмитрий Губерниев и певица Ольга Бузова. Конфликт закончился слезами артистки.

Четвертый день чемпионата Европы – 2020 по футболу запомнился эффектным голом, который был оформлен в матче Чехии и Шотландии (2:0) прямо с центра поля, сенсационной победой Словакии над Польшей с Робертом Левандовски, а также скандалом певицы Ольги Бузовой с комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ».

Бузова пришла в студию к Илье Трифанову и обратилась к российским футболистам, проигравшим свой стартовый матч на чемпионате Европы сборной Бельгии (0:3).

«Ребят, я вас люблю, вас любит страна, мы за вас болеем! Просто не бойтесь, как я! Я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите, идите вперед, идите в атаку! Соберитесь, реально, просто соберитесь. Мы болеем за вас!» — заявила Бузова.

Также певица уточнила, что в день игры выступала на сцене МХАТа, и пошутила, что именно ее отсутствие на поле и на стадионе привело к тому, что игроки растерялись. Артистка добавила, что знает, на какой каторжный труд обречены футболисты, потому что сама была замужем за игроком (Дмитрием Тарасовым).

«Они идут не на жизнь, а на смерть. Любой удар в голову, любой подкат, любая стычка могут завершиться финалом… Я призываю, любите нашу страну и болейте за Россию. Мы все ошибаемся. Я не пришла в раздевалку к ребятам, я бы их настроила! Любите нашу страну, любите наш футбол», — заключила она.

К эфиру подключился Губерниев, который сравнил игру Бузовой в театре со звездами МХАТа — Ольгой Андровской, Аллой Тарасовой, Ангелиной Степановой. В ответ на это певица попросила перевести тему на футбол. Комментатор сыронизировал и поинтересовался, какая школа футбола певице ближе — главного тренера сборной России Станислава Черчесова или Анатолия Эфроса, знаменитого режиссера, и актеров Леонида Броневого, Николая Волкова и Олега Даля.

«Как футбольной болельщице, вам какая школа футбола ближе? Вот эта российская, то, что сейчас требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса, которая выигрывала чемпионаты Европы, здорово выступала на чемпионатах мира с Броневым, с Волковым, с Далем? Какой футбол вам ближе?» — спросил Губерниев.

Бузова попросила комментатора «перестать щеголять знаниями» и заявила, что Губерниеву только нужно показать свою образованность.

Комментатор перебил певицу, еще раз попросив ответить, после чего завязалась перепалка, приведшая к тому, что журналист задал еще один вопрос – перестала ли Бузова пить коньяк по утрам. Эти слова заставили звезду шоу-бизнеса расплакаться.

«Я знала, что так закончится… Так нельзя! Человек, мужчина, оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России… Коньяк?! Вам показать мою фигуру?! Вы издеваетесь?! Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь… Я перенесла операцию сложнейшую! Я не позволю больше, я никогда больше сюда не приду!» — пожаловалась Бузова, отметив, что Губерниев для нее теперь «дно и не мужчина».

Певица обвинила комментатора в постоянных оскорблениях, которые он ей пишет на протяжении пяти лет, и добавила, что с детства увлекалась футболом, выросла на нем – английском и немецком. Упомянула Бузова и сборную России, заявив, что игрокам просто нужно поверить в себя и не слушать тех, «кто кидает в них камни».

На защиту певицы встал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который давно критикует манеру поведения Губерниева. По мнению специалиста, такое поведение непозволительно, а комментатор давно потерял совесть и рамки в своих высказываниях. Тихонов подчеркнул, что журналист совершенно не воспитан и не имеет уважения во всем спортивном мире.

«Он не может считаться даже мужчиной, ты попробуй меня пригласи в эфир и вот так поиздевайся. Не позовет — он боится, кишка тонка. Только и может издеваться над бедными девушками, это все на что способен. Вшивый футбольный эксперт, кого он учит? У него познаний в футболе — как его результаты в гребле — с гулькин нос», — приводит слова олимпийского чемпиона Sport24.

Вступился за Бузову и ее бывший молодой человек — блогер и хип-хоп исполнитель Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава. Несмотря на расставание с певицей, исполнитель заявил, что любой человек может получить от него помощь.

«Человек, который нуждается в помощи, всегда от меня может ее получить. Просто дайте знать. Мне не все равно на людей и даже на тех, кто ушел из моей жизни. А вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Мерзкий поступок — ********* (докопаться) в прямом эфире до девушки. Жаль вас», — написал Манукян в Instagram.

А вот бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко усомнился в психическом здоровье певицы.

«Мне кажется, что у Бузовой серьезные психические проблемы. Я вот кроме шуток сейчас. Не то чтобы меня это сильно трогает, просто констатация. Сугубо субъективно», — написал Калиниченко в Twitter.

Позднее Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения и заявил, что не ставил перед собой цели обидеть певицу.

материал от 24 марта 2021

Российский режиссер Сарик Андреасян устроил скандал в студии радио «Комсомольская правда» и попал на видео. Ролик доступен на сайте издания.

Постановщик детективного сериала «Чикатило» стал гостем радиопередачи. В прямом эфире состоялась дискуссия с актрисой, депутатом Государственной думы Еленой Драпеко, на тему «Нужно ли увековечивать образ преступников в культуре?». Также были и звонки от аудитории. К концу программы одна из дозвонившихся слушательниц высказалась о недопустимости создания произведений подобной тематики, позже женщина посоветовала Андреасяну «езжать в свою Армению».

Кинематографист разозлился на подобные слова в свой адрес. Вскоре радиоведущая ошиблась и неправильно назвала фамилию режиссера, и он, обратив на это внимание, бросил наушники на стол и покинул шоу. Уходя из помещения, по версии издания, Андреасян ударил ногой стену, декоративно отделанную кирпичом, отколов от нее несколько обломков.

материал от 16 мая 2018

Известный российский певец Филипп Киркоров опять оскандалился — он выругался в эфире шведского телеканала. Впрочем, поклонники его поддержали.

Инцидент произошел во время интервью в Лиссабоне. Киркорова спросили о его отношении к конкурсу «Евровидение». Певец не успел ответить, услышал какой-то шум за кадром, извинился и пошел узнать, в чем дело.

«Извините пожалуйста. А что за шум? Можно не шуршать здесь, а? На *** уйти и не делать этого? Не понимаете, что все это слышно? Можно?» — обратился Киркоров к невидимому зрителям мужчине. «Да», — ответил тот. «Спасибо», — резюмировал певец.

Этот кусок записи пустили в эфир, назвав эмоциональное высказывание Киркорова «непереводимой игрой слов».

Поклонники в Instagram (деятельность запрещена в РФ), где выложено видео случившегося, поддержали Киркорова.