Дочь Серова пообещала «загрызть» его избранницу

Дочка певца Александра Серова Мишель высказалась о личной жизни отца. Как сообщает «Слово и Дело», в своих социальных сетях она заявила, что если музыкант снова женится, то она «загрызет» его избранницу.

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Девушка отметила, что у отца всегда было много молодых фавориток, которые хотели обогатиться благодаря отношениям с ним. По этой причине Мишель не сможет серьезно относиться к его новому браку.

«Мне кажется, что я сразу ее загрызу... Ну как, это ж мой папа, я его в обиду не дам», — заявила дочка Серова.