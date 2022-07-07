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1 час назад

Дочь Серова пообещала «загрызть» его избранницу

Елена Прошина

Дочка певца Александра Серова Мишель высказалась о личной жизни отца. Как сообщает «Слово и Дело», в своих социальных сетях она заявила, что если музыкант снова женится, то она «загрызет» его избранницу.

Дочь Серова пообещала «загрызть» его избранницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Девушка отметила, что у отца всегда было много молодых фавориток, которые хотели обогатиться благодаря отношениям с ним. По этой причине Мишель не сможет серьезно относиться к его новому браку.

«Мне кажется, что я сразу ее загрызу... Ну как, это ж мой папа, я его в обиду не дам», — заявила дочка Серова.

Мишель также напомнила, что раньше ее отец Александр Серов заявлял, что никогда не станет снова заключать брак. Певец был женат лишь однажды, на Елене Стебеневой, с которой он развелся 12 лет назад после скандала.

Шоу-бизнес,Александр Серов,
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