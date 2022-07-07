Дочь Серова пообещала «загрызть» его избранницу

Дочка певца Александра Серова Мишель высказалась о личной жизни отца. Как сообщает «Слово и Дело», в своих социальных сетях она заявила, что если музыкант снова женится, то она «загрызет» его избранницу.
Девушка отметила, что у отца всегда было много молодых фавориток, которые хотели обогатиться благодаря отношениям с ним. По этой причине Мишель не сможет серьезно относиться к его новому браку.
«Мне кажется, что я сразу ее загрызу... Ну как, это ж мой папа, я его в обиду не дам», — заявила дочка Серова.
Мишель также напомнила, что раньше ее отец Александр Серов заявлял, что никогда не станет снова заключать брак. Певец был женат лишь однажды, на Елене Стебеневой, с которой он развелся 12 лет назад после скандала.