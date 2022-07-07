Басков призвал импортозамещать артистов

Народный артист России Николай Басков считает, что пришло время дать дорогу российским деятелям культуры. По его мнению, во всех отраслях российской экономики идет активное импортозамещение, а в культуре — нет. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Сейчас самое время дать дорогу своим артистам, режиссерам, балетмейстерам, дирижерам - молодым, талантливым, ярким и перспективным. Надо их защищать и создавать условия для развития, а не наращивать конкуренцию со стороны иностранных коллег!», - написал Николай.
Он также напомнил, что многие зарубежные артисты, заработавшие состояние в России, теперь поливают ее грязью. Басков привел в пример и некоторые страны, в которых введен повышенный налог для приезжих артистов.
«Безусловно, творческий обмен нужен и полезен, но упрощать условия - не уверен», - написал певец.
Ранее Николай Басков и еще более 100 россиян, в том числе знаменитости, попал в «черный список» Латвии. Среди известных лиц в списке также оказались режиссер Юрий Кара, актеры Александр Панкратов-Черный, Александр Пашутин, Борис Галкин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников, певица Юлия Чичерина и другие. Решение объявить российских деятелей культуры нежелательными лицами было принято из-за «поддержки российской агрессии против Украины».