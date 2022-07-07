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1 час назад

Басков призвал импортозамещать артистов

Елена Прошина

Народный артист России Николай Басков считает, что пришло время дать дорогу российским деятелям культуры. По его мнению, во всех отраслях российской экономики идет активное импортозамещение, а в культуре — нет. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Басков призвал импортозамещать артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас самое время дать дорогу своим артистам, режиссерам, балетмейстерам, дирижерам - молодым, талантливым, ярким и перспективным. Надо их защищать и создавать условия для развития, а не наращивать конкуренцию со стороны иностранных коллег!», - написал Николай.

Он также напомнил, что многие зарубежные артисты, заработавшие состояние в России, теперь поливают ее грязью. Басков привел в пример и некоторые страны, в которых введен повышенный налог для приезжих артистов.

«Безусловно, творческий обмен нужен и полезен, но упрощать условия - не уверен», - написал певец.

Ранее Николай Басков и еще более 100 россиян, в том числе знаменитости, попал в «черный список» Латвии. Среди известных лиц в списке также оказались режиссер Юрий Кара, актеры Александр Панкратов-Черный, Александр Пашутин, Борис Галкин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников, певица Юлия Чичерина и другие. Решение объявить российских деятелей культуры нежелательными лицами было принято из-за «поддержки российской агрессии против Украины».

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