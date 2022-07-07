Лобода объявила о туре по Европе и США

Украинская артистка Светлана Лобода объявила, что проведет концертный тур по странам Европы и США. Как сообщает Starhit, первое выступление запланировано на 12 августа — оно пройдет в эстонском Таллине.
Напомним, что певица была востребована у российской публики, однако после начала спецоперации на Украине ее внесли в «черный список» — въезд на территорию РФ ей запрещен до 2072 года. При этом негативно к ней стали относиться и на родине — украинцы считают Лободу предательницей, которая зарабатывала миллионы на россиянах.
Лобода всячески пытается завоевать любовь своих сограждан и пообещала направить часть собранных во время гастролей доходов на восстановление родного города Ирпень. Кроме того, недавно ей пришлось опровергать слухи о гражданстве Мальты и показывать свой паспорт.
Отметим, что при этом Светлана не отказывается выступать перед россиянами, но за пределами РФ. Как заявляла ее экс-продюсер и близкая подруга Нателла Крапивина, гонорар за подобное мероприятие составляет 70 тысяч евро, причем перелет в другие страны уже включен в стоимость.