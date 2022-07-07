Жена Гогена Солнцева обещала экстрасенсу выбить зубы и наслать порчу

Супруга шоумена Гогена Солнцева Полина возмутилась обвинениями экстрасенса Артема Бесова в ее причастности к смерти свекрови. Слова девушки передает портал Prozvezd.
«Я ему зубы выбью при встрече. Он, наверное, обожрался приправ со снадобьями, вот и несет всякую чушь. На чужом горе нельзя пиариться! Ему надо думать головой прежде, чем такую ересь нести. А если он и дальше будет этим заниматься, то я на него порчу нашлю! Так и передайте», — сказала Солнцева.
3 июля стало известно о смерти матери Гогена Солнцева Людмилы Кравцовой, которая скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Ранее Солнцев заявил, что теперь они с матерью «оба свободны».