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1 час назад

Жена Гогена Солнцева заявила, что "выбьет зубы" обвинившему ее в смерти свекрови экстрасенсу

Газета.Ru

Супруга шоумена Гогена Солнцева Полина возмутилась обвинениями экстрасенса Артема Бесова в ее причастности к смерти свекрови. Слова девушки передает портал Prozvezd.

Жена Гогена Солнцева обещала экстрасенсу выбить зубы и наслать порчу
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

«Я ему зубы выбью при встрече. Он, наверное, обожрался приправ со снадобьями, вот и несет всякую чушь. На чужом горе нельзя пиариться! Ему надо думать головой прежде, чем такую ересь нести. А если он и дальше будет этим заниматься, то я на него порчу нашлю! Так и передайте», — сказала Солнцева.

3 июля стало известно о смерти матери Гогена Солнцева Людмилы Кравцовой, которая скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее Солнцев заявил, что теперь они с матерью «оба свободны».

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