Жена Гогена Солнцева обещала экстрасенсу выбить зубы и наслать порчу

«Я ему зубы выбью при встрече. Он, наверное, обожрался приправ со снадобьями, вот и несет всякую чушь. На чужом горе нельзя пиариться! Ему надо думать головой прежде, чем такую ересь нести. А если он и дальше будет этим заниматься, то я на него порчу нашлю! Так и передайте», — сказала Солнцева.