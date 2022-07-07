Ангелина Вовк предложила Пугачевой "царствовать" в Израиле

Телеведущая Ангелина Вовк в разговоре с dni.ru заявила, что разочаровалась в творчестве певицы Аллы Пугачевой. По ее мнению, раньше Примадонна исполняла песни на близкие и понятные россиянам темы, а сейчас «поет какую-то ерунду».
«Обожавшие ее мужчины давно уже не создают ей ничего такого, что было бы интересно, что хотелось бы послушать. Раньше она пела о том, что все нам близко и понятно. А теперь поет какую-то ерунду», — пожаловалась Вовк.
В связи с этим она призвала Пугачеву «жить и царствовать» в Израиле, где она провела четыре месяца со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным.