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1 час назад

«Поет какую-то ерунду»: Ангелина Вовк разочаровалась в Пугачевой

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая Ангелина Вовк в разговоре с dni.ru заявила, что разочаровалась в творчестве певицы Аллы Пугачевой. По ее мнению, раньше Примадонна исполняла песни на близкие и понятные россиянам темы, а сейчас «поет какую-то ерунду».

Ангелина Вовк предложила Пугачевой "царствовать" в Израиле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Обожавшие ее мужчины давно уже не создают ей ничего такого, что было бы интересно, что хотелось бы послушать. Раньше она пела о том, что все нам близко и понятно. А теперь поет какую-то ерунду», — пожаловалась Вовк.

В связи с этим она призвала Пугачеву «жить и царствовать» в Израиле, где она провела четыре месяца со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Ангелина Вовк,Алла Пугачева,
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