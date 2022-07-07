Бузова ответила на слухи о романе с политиком

«Я была бы и рада, если бы у меня появился влиятельный мужчина, политик. Но пока я свободна. Поэтому, уважаемые влиятельные мужчины, не упустите шанс! По поводу девушки, в фантазиях которой я уже встречаюсь с кем-то, — спасибо вам, что загадываете правильные желания. И помните: этим миром правит любовь», - сказала Бузова.