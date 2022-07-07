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1 час назад

Бузова ответила на слухи о романе с политиком

Елена Прошина

Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала информацию о том, что встречается с влиятельным политиком и даже собирается выйти за него замуж. Об этом пишет Super.ru.

Бузова ответила на слухи о романе с политиком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ольги, сейчас она свободна и ей нечего рассказать о личной жизни. В настоящее время она находится в Африке, где снимается очередной сезон шоу «Звезды в Африке».

«Я была бы и рада, если бы у меня появился влиятельный мужчина, политик. Но пока я свободна. Поэтому, уважаемые влиятельные мужчины, не упустите шанс! По поводу девушки, в фантазиях которой я уже встречаюсь с кем-то, — спасибо вам, что загадываете правильные желания. И помните: этим миром правит любовь», - сказала Бузова.

Напомним, информацию о романе Бузовой с политиком выдала блогер Tatarka FM. Она сообщила, что телеведущая состоит в отношениях с «подтянутый и влиятельный» мужчиной. Она также рассказала, что Ольга готовится к свадьбе следующей весной. Пиар-менеджер Бузовой Антон Богославский подтвердил информацию, но отказался от подробностей, сославшись на то, что «счастье любит тишину».

Шоу-бизнес,Видео,Антон Богославский,Ольга Бузова,
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