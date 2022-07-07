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29 минут назад

Лепс рассказал, почему расстался с украинкой спустя 20 лет брака

News.ru

Российский эстрадный певец Григорий Лепс рассказал о причинах развода с балериной Анной Шаплыковой. По его словам, он «в некрасивой форме» обидел свою супругу, после чего было принято решение расстаться. Как признался певец в интервью «Антенне-Телесемь», он сомневается в том, что сможет когда-то окончательно примириться с бывшей женой.

Лепс раскрыл причину разрыва с украинкой спустя 20 лет брака
Фото: ТАССТАСС

Мы с Анной были идеальной семьей, по крайней мере так могло показаться со стороны. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе, виноват только один человек. И это я. Других виновных в этом нет. Насчет примирения очень сомневаюсь. И причины — я и мое поведение, — отметил он.

Несмотря на это, певец подчеркнул, что он и Шаплыкова стараются поддерживать дружеские отношения, и у них это получается. Лепс заверяет, что будет и дальше продолжать своей экс-супруге и их общим детям — как материально, так и физически.

Я благодарен жене за лучшие годы жизни, которые она провела со мной, и те, что еще проведем вместе. Не имеется в виду вместе как пара, а вместе, потому что всегда буду рядом, буду помогать семье, воспитывать детей, обеспечивать. Все это на моих плечах, — заявил он.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова заявили о разводе в декабре 2021 года после 20 лет совместной супружеской жизни. У них имеется три совместных ребенка.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала, как развелась с бизнесменом Алишером Усмановым. По ее словам, развод был оформлен через ЗАГС. Она также подтвердила, что вмешательства суда в развод не потребовалось.

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