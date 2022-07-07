Волочкова рассказала о новом молодом ухажере

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Telegram-каналу «Звездная пыль» о новом молодом возлюбленном.
По словам артистки, ее состоятельный бойфренд по имени Хан владеет агентством недвижимости, строительной и юридической фирмами. Мужчина помог балерине с обустройством дома.
«Про меня говорят: мол, перешла на «малолеток». Меня всю жизнь любили разные мужчины – и совсем молодые, и взрослые. Потому что я им интересна. И сейчас это продолжается. Это показатель того, что я не старею, сохраняю свою молодость, сексуальность, сохраняю фигуру, нахожусь в прекрасной форме и могу дать фору молодым девушкам!» - рассказала звезда.
Волочкова также похвасталась, что новые кавалер не скупится на дорогие подарки. Хан подарил балерине IPhone 13 и бесплатно установил зеркальную конструкцию на участке.
«А недолюбленные "тетушки" только и могут, что считать моих любовников», — высказалась балерина.
Ранее Анастасия Волочкова раскрыла возраст своего молодого любовника. По ее словам, Хану 26 лет, он моложе ее на 20 лет. Новый возлюбленный – уроженец Дагестана, балерина называет его «удивительным человеком».