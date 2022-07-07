Волочкова рассказала о новом молодом ухажере

«Про меня говорят: мол, перешла на «малолеток». Меня всю жизнь любили разные мужчины – и совсем молодые, и взрослые. Потому что я им интересна. И сейчас это продолжается. Это показатель того, что я не старею, сохраняю свою молодость, сексуальность, сохраняю фигуру, нахожусь в прекрасной форме и могу дать фору молодым девушкам!» - рассказала звезда.