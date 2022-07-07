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20 минут назад

Волочкова рассказала о новом молодом ухажере

Елена Прошина

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Telegram-каналу «Звездная пыль» о новом молодом возлюбленном.

Волочкова рассказала о новом молодом ухажере
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам артистки, ее состоятельный бойфренд по имени Хан владеет агентством недвижимости, строительной и юридической фирмами. Мужчина помог балерине с обустройством дома.

«Про меня говорят: мол, перешла на «малолеток». Меня всю жизнь любили разные мужчины – и совсем молодые, и взрослые. Потому что я им интересна. И сейчас это продолжается. Это показатель того, что я не старею, сохраняю свою молодость, сексуальность, сохраняю фигуру, нахожусь в прекрасной форме и могу дать фору молодым девушкам!» - рассказала звезда.

Волочкова также похвасталась, что новые кавалер не скупится на дорогие подарки. Хан подарил балерине IPhone 13 и бесплатно установил зеркальную конструкцию на участке.

«А недолюбленные "тетушки" только и могут, что считать моих любовников», — высказалась балерина.

Ранее Анастасия Волочкова раскрыла возраст своего молодого любовника. По ее словам, Хану 26 лет, он моложе ее на 20 лет. Новый возлюбленный – уроженец Дагестана, балерина называет его «удивительным человеком».

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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