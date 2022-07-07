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1 час назад

Экс-супругов Элджея и Ивлееву заметили вместе в Москве

Газета.Ru

Певец Элджей и блогерша Настя Ивлеева замечены за совместным времяпровождением в столице. Об этом сообщает Telegram-канал Peopletalk.

Экс-супругов Элджея и Ивлееву заметили вместе в Москве
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Как сообщается, автомобили экс-возлюбленных были припаркованы возле дома в Хамовниках, где они проживали во время брака.

Поклонники уже некоторое время подозревают, что бывшие супруги возобновили отношения. Их несколько раз замечали не только в России, но и на Кипре. Сами знаменитости слухи о возможном воссоединении пока не комментируют.

В мае стало известно, что «Пятница!» объявила о поиске мужа для Ивлеевой. Для участия будут отобраны 50 мужчин разного социального статуса.

Ранее Настя Ивлеева рассказала, какую профессию мечтала освоить в прошлом и как друзья помогали ей исполнять мечты.

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