Экс-супругов Элджея и Ивлееву заметили вместе в Москве

Певец Элджей и блогерша Настя Ивлеева замечены за совместным времяпровождением в столице. Об этом сообщает Telegram-канал Peopletalk.

Как сообщается, автомобили экс-возлюбленных были припаркованы возле дома в Хамовниках, где они проживали во время брака.

Поклонники уже некоторое время подозревают, что бывшие супруги возобновили отношения. Их несколько раз замечали не только в России, но и на Кипре. Сами знаменитости слухи о возможном воссоединении пока не комментируют.

В мае стало известно, что «Пятница!» объявила о поиске мужа для Ивлеевой. Для участия будут отобраны 50 мужчин разного социального статуса.