Певец Шура сильно похудел

Певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, сильно похудел. Как пишет «Пятый канал», в своих соцсетях он выложил новое фото с отдыха.

На снимке Шура улыбается, а его кожа покрыта ровным загаром. По футболке видно, что исполнитель сильно похудел, поскольку одежда для него слишком велика. Также заметно отсутствие волос на его голове, что может быть побочным эффектом химиотерапии.

Telegram/shuramedvedev

Напомним, что несколько лет назад Александр Медведев сильно набрал вес из-за онкологического заболевания, однако благодаря усилиям врачей ему удалось добиться ремиссии.

Ранее концертный директор Шуры Павел Деппершмит признался, что впервые отказал своему клиенту в его просьбе тогда, когда тот выразил желание завести детей.