Советская и латвийская эстрадная певица, актриса Лайма Вайкуле сейчас находится на крупнейшем курорте на берегу Рижского залива. У артистки резко ухудшилось состояние на фоне онкологического заболевания.

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Недавно в Сети появилась информация, что у Вайкуле случился рецидив рака. В данный момент певица находится в родной Латвии.

«Больная раком Лайма Вайкуле совсем плоха. Прячется ото всех. Рядом с подругой находится Алла Пугачева», — пишет Telegram-канал «НеМалахов».