Советская и латвийская эстрадная певица, актриса Лайма Вайкуле сейчас находится на крупнейшем курорте на берегу Рижского залива. У артистки резко ухудшилось состояние на фоне онкологического заболевания.
Недавно в Сети появилась информация, что у Вайкуле случился рецидив рака. В данный момент певица находится в родной Латвии.
«Больная раком Лайма Вайкуле совсем плоха. Прячется ото всех. Рядом с подругой находится Алла Пугачева», — пишет Telegram-канал «НеМалахов».
В конце 80-х годов Лайме Вайкуле поставили неутешительный диагноз — рак молочной железы. Тогда врачи сделали все возможное и болезнь удалось побороть, однако сейчас недуг вновь дал о себе знать.