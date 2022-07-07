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6 минут назад

Больная раком Лайма Вайкуле находится в Юрмале в тяжелом состоянии

Слово и Дело

Советская и латвийская эстрадная певица, актриса Лайма Вайкуле сейчас находится на крупнейшем курорте на берегу Рижского залива. У артистки резко ухудшилось состояние на фоне онкологического заболевания.

«Больная раком Лайма Вайкуле совсем плоха»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недавно в Сети появилась информация, что у Вайкуле случился рецидив рака. В данный момент певица находится в родной Латвии.

«Больная раком Лайма Вайкуле совсем плоха. Прячется ото всех. Рядом с подругой находится Алла Пугачева», — пишет Telegram-канал «НеМалахов».

В конце 80-х годов Лайме Вайкуле поставили неутешительный диагноз — рак молочной железы. Тогда врачи сделали все возможное и болезнь удалось побороть, однако сейчас недуг вновь дал о себе знать.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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