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55 минут назад

Григорий Лепс вспомнил о работе в столовой

Мослента

О работе в общественной столовой вспомнил в беседе с «МК.RU» певец, композитор и музыкальный продюсер Григорий Лепс.

Григорий Лепс вспомнил о работе в столовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, когда ему было 14 лет, он мечтал о магнитофоне. В дни летних каникул отец предложил тогда еще никому неизвестному школьнику самостоятельно заработать на мечту.

«И я пошел работать в столовую. Правда, денег на магнитофон все равно не хватило, отцу пришлось добавлять», — рассказал Лепс.

Певец заявил, что с тех пор никогда не был жаден до денег. «Если мне говорят, что песня стоит 30 тысяч долларов, я заплачу, и 100 тысяч заплачу — если понравится. Все знают, что я покупаю песни, у меня их много. И мне без разницы, на каком я месте в хит-параде. Людям нравится, что я делаю, — я счастлив. Я зарабатываю деньги и обеспечиваю свою семью», — сказал он.

Ранее Лепс назвал признак, по которому, на его взгляд, можно определить готовность мужчины к женитьбе. Артист заявил, что у мужчины перед свадьбой должен быть свой дом.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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