Григорий Лепс вспомнил о работе в столовой

По словам артиста, когда ему было 14 лет, он мечтал о магнитофоне. В дни летних каникул отец предложил тогда еще никому неизвестному школьнику самостоятельно заработать на мечту.

Певец заявил, что с тех пор никогда не был жаден до денег. «Если мне говорят, что песня стоит 30 тысяч долларов, я заплачу, и 100 тысяч заплачу — если понравится. Все знают, что я покупаю песни, у меня их много. И мне без разницы, на каком я месте в хит-параде. Людям нравится, что я делаю, — я счастлив. Я зарабатываю деньги и обеспечиваю свою семью», — сказал он.