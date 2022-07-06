Младшая сестра Майли Сайрус рассказала о своей зависимости

«Мой парень, когда мне было 18 лет, был первым человеком, который дал мне ксанакс, и это стало для нас способом сблизиться. Я думаю, что хотела соответствовать ему. Я хотела быть тем, чего хотел он, и тем, что он считал крутым, и тем, что, как я думала, делают все», — сообщила артистка.