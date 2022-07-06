Секрет эффективности от Ширвиндта: «Меньше жрать и меньше спать»

Актер Александр Ширвиндт в разговоре с KP.RU посоветовал россиянам тратить меньше времени на сон и прием пищи, чтобы повысить свою эффективность.

Он также признал себя «пожизненным» трудоголиком и отметил, что совершенно не умеет отдыхать. В беседе с журналистом Ширвиндт посетовал, что сидит без дела, в то время как мог бы заняться чем-нибудь значимым. По мнению артиста, после непродолжительного отдыха надо придумать себе какое-нибудь полезное занятие.