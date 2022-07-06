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27 минут назад

"Меньше жрать и меньше спать": Ширвиндт рассказал, как повысить эффективность работы

Газета.Ru

Актер Александр Ширвиндт в разговоре с KP.RU посоветовал россиянам тратить меньше времени на сон и прием пищи, чтобы повысить свою эффективность.

Секрет эффективности от Ширвиндта: «Меньше жрать и меньше спать»
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

«Надо меньше жрать и меньше спать», — высказался Ширвиндт.

Он также признал себя «пожизненным» трудоголиком и отметил, что совершенно не умеет отдыхать. В беседе с журналистом Ширвиндт посетовал, что сидит без дела, в то время как мог бы заняться чем-нибудь значимым. По мнению артиста, после непродолжительного отдыха надо придумать себе какое-нибудь полезное занятие.

«Чуть-чуть посидел, потом придумай, как трудиться. Я не умею отдыхать совершенно. Трудоголизм такой, что просто руки опускаются с ним бороться», — резюмировал актер.

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