«Хамство и плесень»: звезда «Ворониных» пожаловалась на отдых в Турции

Актриса Екатерина Волкова пожаловалась в соцсетях на испорченный отдых в Турции, который она ждала три года. Об этом пишет «Газета.ру».
По словам звезды, в Турцию они ездят потому что любят лениво отдыхать. Семья актрисы предпочитает долго завтракать, загорать до обеда, объедаться и дремать. Но в этот раз, этого сделать не получилось.
«В этом плане идеально все, кроме реальности. Потому что по итогу эти несколько дней мы выясняем отношения с менеджментом отеля, боремся с плесенью, грязью, хамством и так далее. Турцию всегда отличал высокий сервис, но что-то пошло не так, видимо», — написала актриса.
Волкова также опубликовала кадры с некачественной уборкой номера. В итоге актрисе согласились поменять номер и извинились за предоставленные неудобства, сославшись на большую загруженность работников.
Ранее СГ «АльфаСтрахование» опубликовала рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха по итогам анализа данных полисов страхования путешествующих. На первом месте оказалась Турция, на втором - шенгенские страны. На третьем – внутренние поездки по России.