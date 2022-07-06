«Хамство и плесень»: звезда «Ворониных» пожаловалась на отдых в Турции

Актриса Екатерина Волкова пожаловалась в соцсетях на испорченный отдых в Турции, который она ждала три года. Об этом пишет «Газета.ру».

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По словам звезды, в Турцию они ездят потому что любят лениво отдыхать. Семья актрисы предпочитает долго завтракать, загорать до обеда, объедаться и дремать. Но в этот раз, этого сделать не получилось.

«В этом плане идеально все, кроме реальности. Потому что по итогу эти несколько дней мы выясняем отношения с менеджментом отеля, боремся с плесенью, грязью, хамством и так далее. Турцию всегда отличал высокий сервис, но что-то пошло не так, видимо», — написала актриса.

Волкова также опубликовала кадры с некачественной уборкой номера. В итоге актрисе согласились поменять номер и извинились за предоставленные неудобства, сославшись на большую загруженность работников.