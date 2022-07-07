В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
1 час назад

Сестра и третья жена Градского подали заявление на наследство мэтра

Газета.Ruиещё 1

Двоюродная сестра и третья супруга покойного певца Александра Градского направили заявление через суд на вступление в права наследства. Об этом сообщает kp.ru.

Сестра и третья жена Градского заявили о правах на его наследство
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Третья жена Ольга Градская в своем иске требует включить ее в долю — передать ей права на имущество, которое Александр Борисович приобрел в браке с ней и которое они не делили при разводе», — сообщают СМИ. Также экс-супруга мэтра претендует на часть его творческого наследия. Также она настаивает на исключении из наследственной массы вдовы Градского Марины Коташенко, на которой музыкант женился перед смертью.

Двоюродная сестра исполнителя Наталья Градская также решила обратиться с иском в суд, поскольку считает, что Градский присвоил себе наследство ее отца. Она намерена вернуть ту долю, которая принадлежала ее родителю.

Ранее актриса Людмила Цветкова заявила, что вдова Градского не выходила за него замуж из-за денег. По словам артистки, Коташенко вступила в отношения с музыкантом, будучи молодой и красивой, а также подарила ему двоих детей.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Людмила Цветкова,Александр Градский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители