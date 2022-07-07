Сестра и третья жена Градского заявили о правах на его наследство

Двоюродная сестра и третья супруга покойного певца Александра Градского направили заявление через суд на вступление в права наследства. Об этом сообщает kp.ru.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Третья жена Ольга Градская в своем иске требует включить ее в долю — передать ей права на имущество, которое Александр Борисович приобрел в браке с ней и которое они не делили при разводе», — сообщают СМИ. Также экс-супруга мэтра претендует на часть его творческого наследия. Также она настаивает на исключении из наследственной массы вдовы Градского Марины Коташенко, на которой музыкант женился перед смертью.

Двоюродная сестра исполнителя Наталья Градская также решила обратиться с иском в суд, поскольку считает, что Градский присвоил себе наследство ее отца. Она намерена вернуть ту долю, которая принадлежала ее родителю.